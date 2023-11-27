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Edirne'de korkunç olay! Akşam doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu

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#Edirne#Keşan#Şüpheli Ölüm
Edirnede korkunç olay Akşam doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 14:55

Edirne’nin Keşan ilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan (45), bu sabah evinde ölü bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’deki Belkoop Sitesi’nde meydana geldi. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan’a bu sabah telefonla ulaşamayan arkadaşları durumu komşularına bildirdi.

Komşuları yalnız yaşayan Altan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla eve girdi. Altan, içerde sandalyede oturur vaziyette hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Altan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altan’ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Edirne#Keşan#Şüpheli Ölüm

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