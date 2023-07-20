Edirne'de FETÖ şüphelisi yakalandı

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Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi H.H.'yi yakaladı.H.H., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Sınır birlikleri, H.H.'nin ardından İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri B.B., A.K. ve S.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. H.H. ve 3 şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.