Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)
Son Güncelleme:
Edirne’de durdurulan araçta, 3 bin 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi
EDİRNE’nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta, gümrük kaçağı 3 bin 500 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 500 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü hakkında ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle