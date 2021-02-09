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Gündem
Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Edirne’de durdurulan araçta, 3 bin 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Edirne’de durdurulan araçta, 3 bin 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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EDİRNE’nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta, gümrük kaçağı 3 bin 500 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 500 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü hakkında ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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