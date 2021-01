Edirne'de don olayına karşı sobalı ve zirai örtülü önlem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceğini belirterek, orta ve yer yer kuvvetli don beklendiğini bildirerek, üreticilerin tedbir almasını istedi. Gündüz 1 derece olan hava sıcaklığının geceleri eksi 8 dereceye kadar düşmesi üzerine seralarda marul, soğan, roka, nane gibi üreten çiftçiler, mahsullerinin üzerine dona karşı agril adı verilen örtü serdi. Seraların içine soba kurdu. Bazı üreticiler ise donmuş ürünlerini kurdukları sobalar ile çözülmesini sağladıktan sonra satışa sunuyor.



'ISITARAK KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'



Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki serasında kışlık sebze yetiştiren Sadık Kapanlı, ürünlerini korumak için bazen ısıtıcı yaktıklarını ifade ederek, "Önlem aldık ama yeterli değil. Biz genelde kışlık ürün yetiştiriyoruz. Bazen ısıtıcı yakıyoruz. Ama her serada yakamıyoruz, çünkü maliyeti yüksek. Onun yerine örtüler kullanıyoruz. Onlar 5- 6 yıl idare ediyor bizi. Uğraşması biraz zor. Hem artıları hem eksileri var kışın bu işle uğraşmanın. Çok rutubet olduğunda ürün hastalık da kapabiliyor. Rüzgar olması lazım ama burada pek rüzgar yok deniz kenarı gibi" dedi.



'ÜRÜNÜ SOBAYLA ÇÖZDÜRÜYORUZ'



Soğan, roka, maydanoz güreten Tanju Kapanlı ise "Daha önceden salon tipi klima almıştım, serayı hiç ısıtmadı. Hem maliyeti çok hem de ısıtmıyor. Burada pek yazlık ürün yetişmez, yani Antalya gibi değil burası. Daha çok soğan, roka, maydanoz gibi soğuğa dayanıklı ürünler yetiştiriyoruz. Belli bir don seviyesine kadar seranın içerisinde örtüyle koruyabiliyoruz. Şu an içeride sobamız var ama daha çok kendimizi ısıtmak ve ürünü çözdürmek için kullanıyoruz. Eskisi gibi kullanamıyoruz soba. Çünkü şu an maliyeti yüksek" ifadelerini kullandı.



'DESTEK İSTİYORUZ'



Rüzgar ve fırtınada seraların parçalandığını belirterek, destek beklediklerini ifade eden Kapanlı, "Yeni muşamba almaya veya tamir etmeye imkanımız yok. Edirne'nin de seraların desteklenmesi kapsamında olmasını bekliyoruz. Böyle giderse seraları tamir edemeyeceğiz ve seneye seracılık yapamayacağız" şeklinde konuştu.



Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki üreticilerin de seradaki ürünlerini dona karşı korumak için agril denen zirai örtü örttükleri görüldü. Örtünün eksi 5 dereceye kadar mahsulü koruduğunu söyleyen üreticiler, hava sıcaklığının eksi 5 derecenin altına düşmesiyle mahsulü üzerini iki kat örterek önlem aldıklarını söyledi.