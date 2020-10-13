Edirne’de beklenen yağmur başladı

Meteoroloji’den yapılan uyarı sonrası Edirne il merkezi ve güneyinde yer alan Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlük çekti. Yağışın gün boyu aralıklarla süreceği akşam saatlerinde ise İstanbul’da etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Trakya’nın iç kesimlerine doğru ilerleyen yağışların yer yer etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji, gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları, yaşanabilecek olumsuzluk, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.