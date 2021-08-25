Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı

Yangın, saat 14.00 sıralarında Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyünün sahil evleri bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeden geçen bir ATV'nin seyir halindeyken yakıt deposu alev aldı ve ardından patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler ormanlık alana sıçradı. Alevleri görenleri ihbarıyla bölgeye Enez Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangına 2 helikopter havadan müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekipleri, alev alan ve orman yangınına neden olduğu iddia edilen ATV sürücüsünü gözaltına alarak, ifadesine başvurdu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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