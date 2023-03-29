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Edirne'de akılalmaz kaza! Çarptığı araca parmağını kaptırdı

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#Edirne#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 09:55

Edirne’de trafik kazasında serçe parmağı kopan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ve vatandaşlar kopan parmağı bulabilmek için seferber oldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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İddialara göre; Edirne’de C.S.’nin kullandığı otomobil, A.Z. isimli yayaya çarptı. Arabanın köşesine sıkışması sonucu serçe parmağı kopan yaralı vatandaş, ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Edirnede akılalmaz kaza Çarptığı araca parmağını kaptırdı

PARMAK YOL KENARINDA BULUNDU

Kazaya karışan otomobil sürücüsü C.S. de ifadesi alınmak üzere Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kopan serçe parmak yol kenarında bulundu. Yaralı vatandaşın serçe parmağının koptuğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri ve vatandaşlar olay yerinde parmağı aramaya başladı. Kopan parmak, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yolun kenarında bulundu. Polis ekipleri tarafından soğuk poşete konulan parmak, ardından ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

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Edirnede akılalmaz kaza Çarptığı araca parmağını kaptırdı



“O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI”

Kopan serçe parmağı bulmak için polis ve vatandaşların seferber olduğu o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde parmağı kopan şahsın koşarak yola çıktığı ve otomobilin o anda kendisine çarptığı görülüyor. Daha sonra kopan parmağı bulmak için arama yapıldığı kameraya yansıyor.

“BİR ANDA KENDİSİNİ ARABAYA VURDU”

Taksi durağı esnafı Nihat Öztürk, yaklaşık 2 saat boyunca yaşanan kaza sonrası kaybolan parmağı aradıklarını ifade ederek, “Bir kişi Selimiye Camisi’nden merdivenlerden koşarak aşağı indiği sırada otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle sanırsan parmağı kapıya sıkıştı. Büyük ihtimalle kapının arasında kopmuş parmağı. Bizler de 2-3 saat boyunca parmağını aradık. En sonda kaybolan parmağı bulduk. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen parmak hastanede dikildi” dedi.

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#Edirne#Kaza#Trafik Kazası

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