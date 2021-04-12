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HaberlerGündem HaberleriEdirne’de, 876 kilo kaçak midyeye 449 bin lira ceza
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Gündem
Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Edirne’de, 876 kilo kaçak midyeye 449 bin lira ceza

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Edirne’de, 876 kilo kaçak midyeye 449 bin lira ceza

EDİRNE’nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 876 kilo midye, ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 3 kişiye 449 bin 40 lira ceza uygulandı.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla Yunanistan’a götürülmeye çalışılan 876 kilo midye ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Midyeler, teslim edildiği Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize bırakıldı. Şüpheliler, haklarında toplam 449 bin 40 lira ceza uygulanarak, serbest bırakıldı.

 

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