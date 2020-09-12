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EDİRNE (AA)
Haber Giriş: 12.09.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Sarıbayır mevkisinde Suriye ve Filistin uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Bitkin halde oldukları görülen düzensiz göçmenler, Yunanistan'a geçmeleri sonrası Yunan sınır güçlerince darbedildiklerini ve Türkiye'ye zorla itildiklerini aktardı.

Suriye uyruklu Muhammet İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan'a geçtiklerini söyledi. Yunan hudut birliklerine yakalandıklarını belirten İsmail, "Yunanistan'da bize vurdular, telefonumuzu, her şeyimizi aldılar. Bir şey kalmadı bizde. Hep vurdular, ayağım mahvoldu yürüyemiyorum. Çok vurdular bize. Avrupa'ya gitmek istedim ama olmadı Yunanistan tarafındakiler insan değiller. Geri gönderdiler bizi Edirne tarafına." diye konuştu.

Bu arada rahatsızlanan Filistin uyruklu Eşref Sani'ye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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