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EDİRNE (AA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Edirne'de 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

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Edirne'de 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi
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Edirne'de, jandarmanın operasyonunda bir otomobilde 500 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 2 İncil bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç köyünde şüpheli bir aracı durduran jandarma ekipleri, bagajdaki ayakkabı kutusu içerisinde el yazması 2 İncil ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 500 yıllık olduğu değerlendirilen iki İncil, Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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