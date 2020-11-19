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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisine tutuklama kararı

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Edirne'de 2 FETÖ şüphelisine tutuklama kararı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken polis ekiplerince yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelileri A.Y. ve İ.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve İ.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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