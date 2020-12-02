Edirne’de 170 kişiye 216 bin TL ‘koronavirüs’ cezası

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, koronavirüs tedbirleriyle ilgili belde, köy ve sahillerde denetimlerde bulundu. Ekipler, kasım ayında yapılan denetimlerde maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 142 kişiye 127 bin 800 TL, karantina kuralına uymayan 28 kişiye ise 88 bin 200 TL olmak üzere toplam 170 kişiye 216 bin TL ceza uyguladı.



Öte yandan karantina kuralını ihlal eden 28 kişinin, haklarında adli işlem yapılarak, KYK yurduna yerleştirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.