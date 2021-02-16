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Gündem
Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Edirne’de 125 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Edirne’de 125 bin kaçak makaron ele geçirildi
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 11 bin 380’i doldurulmuş 125 bin 780 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri satışı yapıldığını belirledi.

Polis tarafından iş yerinde yapılan aramada 11 bin 380’i doldurulmuş 125 bin 780 adet kaçak makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi H.A. hakkında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

 

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