Edirne Posta Kodu kaçtır? Edirne ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları taşımacılık hizmetlerinin aksamadan işlemesini sağlayan numaralardır. Bu numaralar ülkemizde her il için ve her ilin her bir ilçesi için farklı olan numaralardır.

Edirne İl Posta Kodu

Posta kodları 5 basamaktan meydana gelen kodlardır. Bu kodların 2 hanesi il kodu, 3 hanesi ise ilçe kodu olarak kullanılır. Edirne ilinin posta kodu 22000 olarak karşımıza çıkar.

Edirne İlçe Posta Kodları

Posta kodlarında il kodundan sonra ilçe kodu olarak bilinen 3 haneli bir kod kullanılır. Bu kod her ilçeye göre değişir. Bu sayede her türlü adres ile ilgili işlemler ve hizmetler herhangi bir karışıklık meydana gelmeden gerçekleştirilir. Edirne ilinde 9 tane ilçe yer alır ve bu ilçelerden her biri özel bir posta koduna sahiptir. Edirne'de bulunan 9 ilçenin posta kodu aşağıda sıralanmış haldedir:

Edirne Merkez İlçesi - 22100

Enez İlçesi - 22700

Havsa İlçesi - 22500

İpsala İlçesi - 22490

Keşan İlçesi - 22880

Lalapaşa İlçesi - 22950

Meriç İlçesi - 22610

Süloğlu (Süleoğlu) İlçesi - 22580

Uzunköprü İlçesi - 22300

