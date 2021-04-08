Edirne Posta Kodu kaçtır? Edirne ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Ülkemizde posta kodları adres değişiklikleri, kargo, posta ve taşımacılık hizmetleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan numaralardır. Bu numaralarda 5 basamak yer alır. Bu 5 basamağa bakılarak kargo ve belgelerin hangi il ve ilçeye ait olduğu kolay bir şekilde belirlenir. Edirne ilinin posta kodu kaçtır? Edirne ili ve ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte, merak edilen detayları derledik.
Posta kodları taşımacılık hizmetlerinin aksamadan işlemesini sağlayan numaralardır. Bu numaralar ülkemizde her il için ve her ilin her bir ilçesi için farklı olan numaralardır.
Edirne İl Posta Kodu
Posta kodları 5 basamaktan meydana gelen kodlardır. Bu kodların 2 hanesi il kodu, 3 hanesi ise ilçe kodu olarak kullanılır. Edirne ilinin posta kodu 22000 olarak karşımıza çıkar.
Edirne İlçe Posta Kodları
Posta kodlarında il kodundan sonra ilçe kodu olarak bilinen 3 haneli bir kod kullanılır. Bu kod her ilçeye göre değişir. Bu sayede her türlü adres ile ilgili işlemler ve hizmetler herhangi bir karışıklık meydana gelmeden gerçekleştirilir. Edirne ilinde 9 tane ilçe yer alır ve bu ilçelerden her biri özel bir posta koduna sahiptir. Edirne'de bulunan 9 ilçenin posta kodu aşağıda sıralanmış haldedir:
Edirne Merkez İlçesi - 22100
Enez İlçesi - 22700
Havsa İlçesi - 22500
İpsala İlçesi - 22490
Keşan İlçesi - 22880
Lalapaşa İlçesi - 22950
Meriç İlçesi - 22610
Süloğlu (Süleoğlu) İlçesi - 22580
Uzunköprü İlçesi - 22300
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