MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEdirne Posta Kodu kaçtır? Edirne ili ve ilçelerinin Posta Kodları
GeriGündem Edirne Posta Kodu kaçtır? Edirne ili ve ilçelerinin Posta Kodları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 08.04.2021 - 03:38 | Son Güncelleme:

Edirne Posta Kodu kaçtır? Edirne ili ve ilçelerinin Posta Kodları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edirne Posta Kodu kaçtır? Edirne ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Ülkemizde posta kodları adres değişiklikleri, kargo, posta ve taşımacılık hizmetleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan numaralardır. Bu numaralarda 5 basamak yer alır. Bu 5 basamağa bakılarak kargo ve belgelerin hangi il ve ilçeye ait olduğu kolay bir şekilde belirlenir. Edirne ilinin posta kodu kaçtır? Edirne ili ve ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte, merak edilen detayları derledik.

Posta kodları taşımacılık hizmetlerinin aksamadan işlemesini sağlayan numaralardır. Bu numaralar ülkemizde her il için ve her ilin her bir ilçesi için farklı olan numaralardır.

 Edirne İl Posta Kodu

 Posta kodları 5 basamaktan meydana gelen kodlardır. Bu kodların 2 hanesi il kodu, 3 hanesi ise ilçe kodu olarak kullanılır. Edirne ilinin posta kodu 22000 olarak karşımıza çıkar.

 Edirne İlçe Posta Kodları

 Posta kodlarında il kodundan sonra ilçe kodu olarak bilinen 3 haneli bir kod kullanılır. Bu kod her ilçeye göre değişir. Bu sayede her türlü adres ile ilgili işlemler ve hizmetler herhangi bir karışıklık meydana gelmeden gerçekleştirilir. Edirne ilinde 9 tane ilçe yer alır ve bu ilçelerden her biri özel bir posta koduna sahiptir. Edirne'de bulunan 9 ilçenin posta kodu aşağıda sıralanmış haldedir:

 Edirne Merkez İlçesi - 22100

 Enez İlçesi - 22700

 Havsa İlçesi - 22500

 İpsala İlçesi - 22490

 Keşan İlçesi - 22880

 Lalapaşa İlçesi - 22950

 Meriç İlçesi - 22610

 Süloğlu (Süleoğlu) İlçesi - 22580

 Uzunköprü İlçesi - 22300

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi