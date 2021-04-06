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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Edirne merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı

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Edirne merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı

Edirne merkezli 5 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan bir astsubayın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Antalya'da başlattığı operasyon sürüyor.

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