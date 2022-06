Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret

Haberin Devamı

Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkoyuldu. Benli, 2 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



10'UNCU DURUŞMA GÖRÜLDÜ



Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılı Aralık ayında görülen 6'ncı duruşmada, diğer sanık M.T.'nin firari olarak yargılanmasına devam edilirken, O.K., Ş.G. ve S.A., 21 ay tutuklu kalmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Davanın geçen yıl ekim ayında görülen 8'inci celsesine Türkiye'ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. de dahil edildi. Duruşmanın 10'uncu celsesi ise bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



TUTUKLU SANIK TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ



Davada, tutuklu yargılanan M.T., Edirne Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya SEGBİS'le bağlandı. Tutuksuz yargılananlardan O.K. mahkemeye katılırken, Belediye Başkanı Gürkan ile Ş.G., S.A. ve S.Y.'nin avukatları da mahkemede hazır bulundu. Bulgaristan'da olan Şükrü Benli ve avukatı ise mahkemeye katılmadı. Tutuklu yargılanan M.T., duruşmadaki ifadesinin ardından tahliyesini talep etti. O.K. ve diğer sanıkların avukatları da adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık M.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer sanıkların da adli kontrol şartlarının sürdürülmesi gerektiğine hükmetti. Duruşma, 7 Ekim 2022'ye ertelendi.