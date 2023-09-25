Edinburgh Dükü, Kabataş Erkek Lisesi’ni ziyaret etti

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Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye’de Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda düzenlenen 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı olan Uluslararası Gençlik Ödül Programı-Türkiye, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü’nü ağırladı. Edinburgh Dükü Prens Edward, Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Dr. Muharrem Bayrak ile birlikte Akfen Holding ve TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp’ın yanı sıra ödül liderleri ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Daha sonra Kabataş Erkek Lisesi’nde incelemelerde bulunan Edinburgh Dükü, Türkiye’de 20’nci yılını kutlayan Uluslararası Ödül Programı ile ilgili olarak farklı okullardan gelen gençlerin ödül programı deneyimlerini dinledi, onlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek üstlendikleri bölümlerdeki performanslarını izledi.

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Okulun anı defterini imzalayan Dük, okulda 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremleri ile ilgili hatıra kitabını da yakından inceledi. Edinburh Dükü, daha önce 2015 yılında Uluslararası Ödül Programı’nın Türkiye’deki gelişimini incelemek üzere yine İstanbul’a gelmiş, çeşitli okulları ziyaret ederken buradaki gençlerle buluşup onlarla zaman geçirmişti.

TÜRKİYE’NİN 34 ŞEHİRİNDE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 2023 yılı başı itibariyle, Türkiye’de 147 aktif ödül merkezi, 8 binden fazla aktif katılımcısı, bini aşkın aktif gönüllüsü ile faaliyetlerine 34 ilde devam ediyor. Dünya genelinde 130’dan fazla ülkede uygulanan, dünyanın önde gelen gençlik programı olarak bilinen ve 13 milyon öğrenciye ulaşan bu gönüllü eğitim programı, 14-24 yaş arası gençleri hedef alarak onların bireysel gelişimlerini teşvik ediyor. Türkiye'de şimdiye kadar 20 bin gence ulaşan bu önemli programın organizasyonu, Akfen Holding'in kurucusu olduğu TİKAV tarafından yürütülüyor.

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PROGRAMA 14-24 YAŞ ARALIĞINDAKİ GENÇLER KATILABİLİYOR

Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül Programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.

Gençlerin ödülü almak için gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri gelişim ve macera-keşif bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve macera ve keşif yolculuklarına katılmaları gerekiyor. Bunun ardından ayırdıkları zamanla orantılı olarak altın, gümüş ve bronz ödüllerinden birisini alarak mezun oluyorlar. Dünyada 13 milyon gence ulaşan programın iş ve üniversitelere kabul edilmede başlıca seçme kriteri sayılması dikkat çekiyor.

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