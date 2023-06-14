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Eda Ece'nin sözlerine AK Parti'li Hamza Dağ'dan tepki

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#AK Parti#Hamza Dağ#Eda Ece
Eda Ecenin sözlerine AK Partili Hamza Dağdan tepki
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 14:30

Oyuncu Eda Ece'nin katıldığı bir ödül töreninde depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözler tepkilere neden oldu. Eda Ece'ye bir tepki de AK Parti genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, sosyal medya paylaşımında "Yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür." dedi.

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Dün akşam katıldığı bir ödül töreninde sahneye çıkan Eda Ece, depremzedelerle ilgili söylediği sözlerle tepkilerin odağı oldu. Ece'nin "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" ifadeleri sosyal medyada infial yarattı. Ece'ye bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

TOPLUMA NASIL BAKTIKLARINI ORTAYA ÇIKARIYOR

Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

“Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar” minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür.

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Şehirler yıkılmış, yürekler parçalanmış ve göz pınarları kurumuşken verilen mücadeleyi görmezden gelmek, milletin derdini ve talebini bilmeden “Benim gibi oy versin” beklentisiyle yardım etmek; zihninde milleti “Satılık” görmektir.

“Satılık” olan, eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların “Oyunculuğudur”.

Sonucu kabullenin, zehir memba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun. Devletimiz her bir kurumuyla yaraları sarmaya, ihya ve inşa sürecini yürütmeye devam ediyor.

Siz gölge etmeyin başka ihsan istemez.

Gözden KaçmasınEda Eceden depremzedelerle ilgili tepki çeken sözlerEda Ece'den depremzedelerle ilgili tepki çeken sözlerHaberi görüntüle
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#AK Parti#Hamza Dağ#Eda Ece

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