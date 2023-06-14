Eda Ece'den depremzedelerle ilgili tepki çeken sözler

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Dün akşam katıldığı bir ödül töreninde sahneye çıkan Eda Ece, depremzedelerle ilgili söylediği sözlerle tepkilerin odağı oldu. Ece'nin "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" ifadeleri sosyal medyada infial yarattı.

EDA ECE'DEN İLK AÇIKLAMA

Eda Ece, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ece, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Beni takdim edelerken deprem konusu geçti, niye böyle bir şey söyleyeyim? Konu buydu. O yüzden bunu söyledim. Bir sürü mağdur olan arkadaşlarım var. Hassas travmadan zona oldum. Neden dalga geçeyim?

'BENİM YAPIM BU'

Mizahi bir şekilde ele aldım. Bu kadar büyük acıları şaka yaparak da aşıyorsun. Mizah ile bazı şeyleri kurtarıyorum. Benim yapım bu. Ne kadar iyi niyetli biri olduğumu herkes bilir. Özgür birey olarak başkasınınkini savunmayacak biri değilim. Özgürlük herkese. İsteyen istediği kişiye oy verir. Fesatça bakmak linççi tayfanın işi. Tek bir hassasiyetim var. Herkesin özgürlüğüne, travmasına saygılı bir birey oldum. Bunlar benim dünyamda yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkemi ne kadar sevdiğimi beni tanıyan herkes biliyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum.

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