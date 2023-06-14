×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eda Ece'den depremzedelerle ilgili tepki çeken sözler

Güncelleme Tarihi:

#Eda Ece#Depremzede#Ödül Gecesi
Eda Eceden depremzedelerle ilgili tepki çeken sözler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 10:48

Oyuncu Eda Ece'nin katıldığı bir ödül töreninde depremzedelerle ilgili sarf ettiği "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" sözleri tepkilere neden oldu. Eda Ece, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Dün akşam katıldığı bir ödül töreninde sahneye çıkan Eda Ece, depremzedelerle ilgili söylediği sözlerle tepkilerin odağı oldu. Ece'nin "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" ifadeleri sosyal medyada infial yarattı.

EDA ECE'DEN İLK AÇIKLAMA

Eda Ece, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ece, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Beni takdim edelerken deprem konusu geçti, niye böyle bir şey söyleyeyim? Konu buydu. O yüzden bunu söyledim. Bir sürü mağdur olan arkadaşlarım var. Hassas travmadan zona oldum. Neden dalga geçeyim?

'BENİM YAPIM BU'

Mizahi bir şekilde ele aldım. Bu kadar büyük acıları şaka yaparak da aşıyorsun. Mizah ile bazı şeyleri kurtarıyorum. Benim yapım bu. Ne kadar iyi niyetli biri olduğumu herkes bilir. Özgür birey olarak başkasınınkini savunmayacak biri değilim. Özgürlük herkese. İsteyen istediği kişiye oy verir. Fesatça bakmak linççi tayfanın işi. Tek bir hassasiyetim var. Herkesin özgürlüğüne, travmasına saygılı bir birey oldum. Bunlar benim dünyamda yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkemi ne kadar sevdiğimi beni tanıyan herkes biliyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eda Ece#Depremzede#Ödül Gecesi

BAKMADAN GEÇME!

Aileler dikkat Tek kullanımlık elektronik sigaralar çocukların ve gençlerin cebinde... ‘Temizlikte kullanılan kimyasalları ciğerlerinize çekiyorsunuz’

Aileler dikkat! Tek kullanımlık elektronik sigaralar çocukların ve gençlerin cebinde... ‘Temizlikte kullanılan kimyasalları ciğerlerinize çekiyorsunuz’

#Elektronik Sigara
Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler