Eczanelerde koronavirüse karşı şeffaf brandalı önlem

Başakşehir'de iki eczane içeriye giren müşteri ile çalışanların temasını kesmek ve virüsün bulaşmasını önlemek amaçlı seffaf brandalar koydu. Tavandan yere kadar uzanan şeffaf brandalara küçük bölmeler açan eczacılar müşterileriyle buradan diyalog kurmaya ve ilaçlarını buradan vermeye başladı. Zemine 1'er metrelik turuncu işaretler koyan eczacılar, müşterilerin sırada bekledikleri mesafeyi de korumalarını sağlamaya çalıştı.