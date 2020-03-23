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Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Eczanelerde koronavirüse karşı şeffaf brandalı önlem

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Eczanelerde koronavirüse karşı şeffaf brandalı önlem
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İSTANBUL'da bazı eczaneler , koronavirüse karşı çeşitli önlemler alıyor. 1 metre kuralı uygulayan eczaneler koronavirüsün bulaşma riskine karşı şeffaf branda ile çalışanlarla müşterileri ayırdı.

Başakşehir'de iki eczane içeriye giren müşteri ile çalışanların temasını kesmek ve virüsün bulaşmasını önlemek amaçlı seffaf brandalar koydu. Tavandan yere kadar uzanan şeffaf brandalara küçük bölmeler açan eczacılar müşterileriyle buradan diyalog kurmaya ve ilaçlarını buradan vermeye başladı. Zemine 1'er metrelik turuncu işaretler koyan eczacılar, müşterilerin sırada bekledikleri mesafeyi de korumalarını sağlamaya çalıştı.

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