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Eczacı kalfalarının kurduğu tezgah ortaya çıktı: 3 gözaltı

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#İstanbul#Eczane#Kalfa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 13:12

İstanbul'da eczane kalfalarının yaptığı sahtekarlık polise gelen ihbarla ifşa oldu. Doktor tarafından reçete ile verilen ancak her ay ilaçlarını almayan hastaların adına ilaç alarak bunları sporcular başta olmak üzere yurtiçi ve yurt dışında satan eczacı kalfalarına operasyon düzenledi. Operasyonda 3 eczacı kalfası yakalanırken 5 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi.

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İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bir optikçinin deposunda çok sayıda ilaç bulunduğunu ve bu ilaçların yurtdışına satıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskının gerçekleştiği adreste, 5 milyon lira değerinde 134 adet tablet kanser ilacı, 56 kilo 400 gr enteral beslenme sıvısı, 34 kilo 500 gr beyin ve damar anevrizması ile yüksek tansiyon ilacı ele geçirildi. İlaçları depoya dolduran 3 eczacı kalfası ise gözaltına alındı.

Eczacı kalfalarının kurduğu tezgah ortaya çıktı: 3 gözaltı

Ekipler konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda, uzun süre eczanede kalfa olarak çalışan 27 yaşındaki bir şüphelinin, devam reçetesi kullanan hastalardan huzurevinde kaldıkları için her ay ilacını alamayan kişileri tek tek tespit ettiği, daha sonra bu kişiler adına ilaçları devlete fatura ederek kendisine aldığını belirledi.

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Eczacı kalfalarının kurduğu tezgah ortaya çıktı: 3 gözaltı

DİĞER KALFALARLA İŞBİRLİĞİ YAPARAK YURT DIŞINA SATTI

Bu yöntemle devleti yüksek meblağda zarara sokan şüphelinin biri 22, diğeri 18 yaşında olan 2 eczacı kalfasıyla daha işbirliği yaparak ilaçları yurtdışına sattığı belirlendi.

Eczacı kalfalarının kurduğu tezgah ortaya çıktı: 3 gözaltı

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

İlaçlar arasında gıda ile beslenemeyen yaşlılar için üretilen ve öğün yerine geçen içinde yüksek miktarda protein olan yetişkin mamalarını sporculara sattıkları belirlenen 3 şüpheli, bu ilaçlar için de önceden tanıştıkları bir optikçinin deposunu kullandılar.

Eczacı kalfalarının kurduğu tezgah ortaya çıktı: 3 gözaltı

Şüphelilerin, eczanelerde çalıştıkları süre içerisinde elde ettikleri hasta bilgileriyle civar illerden de ilaç topladıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ele geçirilen ilaçlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim edilecek. 

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Eczacı kalfalarının kurduğu tezgah ortaya çıktı: 3 gözaltı

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#İstanbul#Eczane#Kalfa

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