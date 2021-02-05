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Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi (EUS) yerleştirme sonuçları açıklandı

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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi (EUS) yerleştirme sonuçları açıklandı
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21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

EUS yerleştirme sonuçları için tıklayın

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