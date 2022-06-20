Eczacıları ölümle tehdit eden şüpheli tutuklandı

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Ataşehir’de bir eczaneye dün öğlen saatlerinde gelerek eczacıları ölümle tehdit eden ve bilgisayara yumruk atan Erdem T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli, savcılığa ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

‘AFFETTİRMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIRIM’

Şüpheli Erdem T.’nin hakimlikteki sorgusunda "Annem aradı beni, ilaç almaya gitmişti. Ağlayarak konuşuyordu. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Eve de halsiz gelince ‘Tamam ben ilacı alırım’ dedim. İlacı almaya gittim, annemi neden yanlış yönlendirdiklerini sordum. Olaydan dolayı çok pişmanım, özür dilemeye de gidecektim. Antidepresan tedavisi de görüyorum. Çok pişmanım affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldüğü için anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım. Ben birini incitecek bir insan değildim. Etmiş olduğum küfürlerden dolayı da özür dilerim" dediği öğrenildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik şüpheli Erdem T.’nin "Tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

"SENİN BOYNUNU KOPARTIRIM, GEBERTİRİM"

Eczacı Ayşenur Ören, "19 Haziran günü nöbetçi eczaneydik. Bir hanımefendi arayarak 'yerinizi bulamadım' diye sitem etti. Bir buçuk saat sonra bir kişi geldi eczaneye. 'Siz nasıl yol tarif ediyorsunuz' diyerek reçeteyi fırlattı. Hatta annesi beni arayarak 'oğlum sinirli bir kişi, ona dikkat edin' diye beni uyardı. Annem de 'üslubunuza dikkat edin' diye kendisini uyardı.

Küfürler ederek bilgisayarıma yumruk atarak devirdi. 'Ben senin boynunu koparırım, ben senin televizyonda bildiğin erkeklere benzemem, seni gebertirim' diyerek hakaret ve küfürlere devam etti.

Üstüme yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Bir müşterimiz araya girmeye çalıştı. Herkes bir olup dışarıya çıkardılar. İfademizi vererek şikayetçi olduk. Polis şu anda arıyor. Anne oğul adreslerinde yok. Biz sağlık çalışanıyız. Kamu hizmeti veriyoruz. Ben bu halde gece nöbetime devam ettim" dedi.

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Saldırı anında korku yaşadığını belirten çalışan Serap Tekcan, "Korktum. Elinde silah olabilirdi. Birimize zarar verebilirdi. Ona da kalkıştı zaten. Bilgisayara zarar verdi. Fiziksel temas olmadı ama bütün çalışanlara küfür ve hakaretler etti" diye konuştu.