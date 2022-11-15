Ecrin'in karnı acıkınca... Kalleşler 6 canı hayattan kopardı

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34 yaşındaki Yusuf Meydan aslen Elazığlı’ydı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Adana’daki Çocuk Destek Merkezi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Kardeşi İstanbul’da nişanlanacaktı. O da eşi Mevlüdiye ve kızları Ecrin’i alıp geçen cuma gecesi İstanbul’a geldi. Aile, küçük kızları Derin’i ise Adana’da teyzesinin evine bırakmıştı. Cumartesi günü nişan töreni yapıldı. Pazar günü saat 18.00’deki uçakla Adana’ya dönecekler, Yusuf Meydan da pazartesi işbaşı yapacaktı.

‘İSTİKLAL’İ GEZELİM’ DEDİLER

Taksim’den otobüsle havalimanına gitmeden önce İstiklal Caddesi’nde biraz zaman geçirmek istediler. Üstelik Ecrin’in karnı da acıkmıştı. İstiklal Caddesi’nin girişinde bir şeyler yediler. Galatasaray’a doğru yürürken anne Mevlüdiye bir mağazaya girdi, baba-kız ise dışarıda onu bekliyordu. Bu sırada büyük bir patlama oldu. Yusuf ve Ecrin bir yana savruldu. Göz gözü görmüyordu. O sırada mağazada olan Mevlüdiye Meydan hafif yaralandı. Bomba çok yakınlarından patlayan baba-kız ise oracıkta hayatlarını kaybetti. Acılı anne, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu.

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ÜZERİMDE KANLARI VAR

Ecrin ile babası Yusuf Meydan’ın cenazeleri hava yolu ile Adana’ya getirildi. Patlama sırasında mağazada olduğu için saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, “Üzerimde kocamla kızımın kanı var” diye gözyaşı döktü. Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in cenazeleri, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık acılı anneyi yalnız bırakmadı.