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Economist’e tepki yağmuru: Sandığa karışma

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#AK Parti#Ömer Çelik#Hulusi Akar
Economist’e tepki yağmuru: Sandığa karışma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş The Economist dergisinin seçim kapağına tepki gösterdi.

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The Economist dergisi, yeni sayısında Türkiye seçimlerine yer verirken, kapağında “2023’ün en önemli seçimi” manşetini kullandı. “Erdoğan gitmeli” ve “Demokrasiyi kurtarın” yorumlarının yapıldığı dergiye Ankara’nın gösterdiği tepkiler şöyle oldu:

YİNE HEYECAN YAPMIŞLAR

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Yine heyecan yapmışlar. Ben bu dili, hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek.”

MAKALEMİ GERİ ÇEKİYORUM

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Benim aslında makalem vardı, Economist’in bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere. Makalemi geri çekiyorum. Türkiye’nin hadsiz şekilde içişlerine karışanlarla bizim bir işimiz olmaz. 14 Mayıs’ta milletimiz bunlara cevabını verecektir.

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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yurtdışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit. İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar. Her şeye ‘evet’ desin istiyorlar. Hayır, biz ülkemizin, milletimizin menfaati ne ise ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz.

HİÇ ETKİLERİ YOK

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü.

PSİKOLOJİK HAREKÂT

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Görsellerde detaya dikkat etmek lazım. Ortadan kırıştırılmış bir Türk bayrağı. Tesadüf değildir. Adam bunu buraya koyarken en az 1 hafta, 10 gün çalışmıştır. Altında ‘Oy’ yazıyor. Onu da dikkat çeksin diye kırmızı yazıyla siyah zemin üzerine koymuş. Orada diyor ki, ‘Erdoğan gitmeli’. Yukarıda da ‘Demokrasiyi kurtar’ diyor. Sen kimsin? Her detayı çalışılmış. Bir psikolojik harekât dairesinde hazırlanmış.”

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#AK Parti#Ömer Çelik#Hulusi Akar

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