Ece Ronay’ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşimin karanlık işleri vardı

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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in İstanbul Pendik ve Kocaeli Gebze’deki işyerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık’ta Ece Ronay’ın evine baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda Ece Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ronay’ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

‘İSİM HAKKINI SATIYORDU’

Ece Ronay hâkimlikteki ifadesinde, “Mehmet Erdal Bilir, benim eski eşimdir. Kendisi ile yaklaşık bir yıl evli kaldık. Benim ‘Ece Ronay Güzellik Merkezi’ isimli işyerimin isim hakkını kullanmasına ilk başta iznim vardı. Daha sonra benim onayım olmadan başkalarına satmaya başladı. İşyerine gittiğimde pos cihazından veya yapılan ödemelerin Vural Kurtlar isimli şahsa direkt olarak gittiğini gördüm. Mehmet’in yavaş yavaş karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurduğunu hatta Gürcistan’daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım” dedi.

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‘HEDEF GÖSTERMEDİM’

Ronay ifadesinin devamında şunları söyledi: “Mehmet benden alacağı olmadığı halde 9 milyon liralık alacağı olduğunu iddia etmektedir. Hatta canlı yayında da açıkça söyledi. Mehmet’in mal varlığının denetlenmesi yönünde paylaşımlar yaptım. Mehmet’in araçlarının ‘Akamotor’ isimli galeride olduğunu belirttim. Daha sonra burası kurşunlanmış. Ben asla hedef göstermedim.”