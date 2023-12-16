Ece Ronay’a özel harekâtlı baskın

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1 Aralık günü de bu kez eski eşi Mehmet Bilir’in Kocaeli Gebze’deki oto galerisi motosikletli kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. İddiaya göre, Ece Ronay’ın saldırıları azmettirdiğine yönelik bilgilere ulaşıldı. Dün sabah özel harekât timlerinin de katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ece Ronay ve biri yaşı küçük 5 kişi daha gözaltına alındı.

Eski eş Mehmet Erdal Bilir, savcılığa verdiği ifadede, 31 Mayıs 2023’te boşandığı Ece Ronay’ın açtığı 3 güzellik merkezinden kendisine 9 milyon lira borcu olduğunu öne sürdü. Alacakları için hukuki süreç başlatınca tehditler almaya başladığını söyledi. Eşinin bazı mafyatik isimlerin adını kullanarak kendisini tehdit ettiğini söyleyen Bilir, bu tehditlerin ardından farklı numaralardan arayan kişilerin de kendisini tehdit ettiğini iddia etti. İzmir Çeşme’de 1 Temmuz 2023’te aracına bindiği sırada darp edildiğini de anlatan Bilir’in, başına gelenlerden eşini sorumlu tutarak şikâyetçi olduğu belirtildi.