Ece lösemiyi yendi! Hayali hemşire olmak

MARDİN’de yaşayan 11 yaşındaki Ece Yılmaz’a geçen yıl lösemi teşhisi koyuldu. 2 yıl önce de yeğeni aynı hastalığa yakalanan hemşire anne Zerrin Yılmaz hemen LÖSEV’e başvurdu. Küçük kız, LÖSEV’in Ankara’daki Lösante Hastanesi’ne davet edildi. Başkente götürülüp tedaviye alınan Ece, hastalığı yenmeyi başardı.

SOSYAL HAYATTAN KOPMADI

Anne Zerrin Yılmaz, kızının sağlığına kavuştuğu Lösante Hastanesi ile ilgili şunları söyledi: “Pırıl pırıl bir hastane, tek kişilik süit odalar, ne kan arama derdi ne ilaç, senin için koşturan koca bir ekip ile o kadar farklı 2 sürece tanık oldum ki kelimelerle anlatamam. En önemlisi de çocuğum normal sosyal hayattan hiç kopmadı. Bir sürü arkadaşı oldu. Biz şehir dışından geldik. Bize Ankara Tulumtaş’ta Lösemili Çocuklar Köyü’nde konaklama imkânı sunuldu. Tam bir ev ortamında, çamaşır makinemizden derin dondurucuya her şeyin olduğu evimizde, köyde 2 öğün sunulan yemeklerden de yararlandık. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. LÖSEV’de sunulan her imkân gibi köyde de ücret alınmaması büyük bir nimet.”

KURBAN BAĞIŞLARI ÇOCUKLARA GİDECEK

LÖSEV, bu Kurban Bayramı’nda da lösemili çocuklara dağıtılmak üzere kurban bağışlarını topluyor. Bu yıl kurban bağış bedeli 1450 lira. Bağışlar LÖSEV’i arayarak, tüm bankaların online sistemleriyle ya da kredi kartıyla yapılabiliyor. LÖSEV kurban etlerini lösemi tedavisi gören çocukların ailelerine dağıtıyor.

BİR SÜRE DAHA GÖZLEM ALTINDA

ECE, Lösante Hastanesi’ndeki tedavisinin son aşamasında. Doktorlar ile hemşirelerin maskotu olan Ece, bir süre daha gözlem altında tutulacak ardından da yaşıtları gibi sokakta oyunlar oynayabilecek. Ece’nin en büyük hayali büyüdüğünde annesi gibi hemşire ya da sağlık çalışanı olmak.

