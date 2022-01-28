Ece Erken’in avukat eşine restoranda 7 kurşun

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42) dün Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ve iki gazeteciyi, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’nda sahibi olduğu Cundalı Restoran’da ağırladı. Kapıya yakın bir masada oturan grup yemek yedi, sohbet etti. Fikret Orman ertesi gün ABD’ye gideceğini belirterek, erken ayrıldı. Mahmutyazıcıoğlu ise iki gazeteci ve şoförü Murat Bilmez’le birlikte restoranda kaldı. İddialara göre saat 00.00 sıralarında restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile daha önceden tanışıklıkları bulunan iki kişi geldi. Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförü Bilmez ve iki gazeteci başka bir masaya geçti. Mahmutyazıcıoğlu ile iki kişi arasında sesler yükseldi. Şoför Bilmez 34 BJK 606 plakalı otomobili restoranın kapısına getirdi ve masaya gitti. Amacı Mahmutyazıcıoğlu’nu uzaklaştırmaktı. Bu sırada iki kişi masanın altından Mahmutyazıcıoğlu’nun bacaklarına doğru tek el ateş etti. Mahmutyazıcıoğlu ayağa kalkıp kapıya doğru yönelince masadakiler altı el daha ateş etti.

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SON SÖZÜ ‘BENİ KURTARIN’ OLDU

Bu kurşunlardan dördü Mahmutyazıcıoğlu’na, biri ise Murat Bilmez’e isabet etti. Saldırganlar dışarıdaki otomobillerinde kendilerini bekleyen dört kişi ile birlikte kaçtı. Bir kurşunun atardamarını parçaladığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olay yerine gelerek müdahale eden doktorlara, “Lütfen beni kurtarın” dedi. Bir dönem Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını da yapan Mahmutyazıcıoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförü Murat Bilmez ise tedaviye alındı.

ALACAK VERECEK KURŞUNU MU?

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından restorana giren iki kişi ile otomobilde bekleyenlerin kimlikleri belirlendi. Saldırganların suç örgütü bağı olduğu tespit edilince soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devraldı. İlk tespitlere göre, Şafak Mahmutyazıcıoğlu iki kişi arasında bir emlak satışıyla ilgili alacak-verecek konusuna aracı olmuştu. Alacaklı olan grup kendilerine az para verilmesinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu sorumlu tuttu. Polis ekipleri kimlikleri belirlenen saldırganlardan ikisini gözaltına aldı. Kaçan dört kişi ise aranıyor.

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"NE OLUR BU KÂBUS OLSUN"

Ece Erken’in haberi alınca şoka girdiği ve sakinleştirici verildiği belirtildi. Erken annesine, “Ne olur bu kâbus olsun, uyandığımda her şey normale dönsün. Bundan sonra nasıl yaşarım?” dedi. Çift olay olmasa bugün Bodrum’a tatile gidecekti. Ece Erken yılbaşında Instagram sayfasında “Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım, 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz” mesajı paylaşmıştı.

İKİ KIZI VARDI

1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve kendi hukuk bürosunu kurmuştu. Birçok firmanın danışmanlığını yürüten Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce de sunucu Ece Erken’le evlenmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun önceki evliliğinden iki kız çocuğu bulunuyordu.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesini ağabeyi teslim aldı.

RİZE’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen kuzeni Mehmet Akyüz, “Olayın tam nedenini biz de öğrenemedik. Ailesi İstanbul’da tören yapılmayacağını söyledi” dedi.

FİKRET ORMAN DA O MASADAYDI... HÜRRİYET’E ANLATTI

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili olarak yaşananları Hürriyet’e anlattı: “Ben bugün (dün) 15.30’da ABD’ye gidecektim. Önceki gün Çorlu’da fabrikamda çalışırken Şafak Bey telefon açtı. ‘Başkanım gitmeden seni göreyim’ dedi. Saat 18.30 gibi restoranda buluştuk. Restorana geldim keyfi yerindeydi. Az sonra Serkan Yazıcıoğlu geldi. Yarım saat sonra da gazeteci Fatih Doğan. Konu dönüp dolaşıp Beşiktaş’a geldi ben de espriyle ‘Arkadaşlar yarın seyahatim var’ dedim ve izin isteyerek masadan kalktım. Fatih Doğan, ‘Başkanım ben de karşıda oturuyorum sizinle geleyim’ dedi. Şafak Bey ‘Ben Acarkent’teyim seni bırakırım Fatih’ dedi. Ben ayrıldım. Saat 00.00’a doğru restorana iki kişi gelmiş. Şafak, Serkan ve Fatih’e ben arkadaşlarla konuşacağım siz şu masaya geçin ricasında bulunmuş. Sonra Şafak Bey’e küfredilmiş. Bunun üzerine müdahale için şoförü ayağa kalkınca önce şoförü daha sonra da Şafak Bey’i vurmuşlar.”

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BU, AYNI RESTORANDA İKİNCİ CİNAYET

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürüldüğü restoran 2017 yılında yine kanlı bir cinayete sahne olmuştu. Uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin tehdit ettiği Hayalet lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan’ın avukatlığını yapan Kudbettin Kaya, mahkemede ölüm tehditleri aldığını söyledikten bir kaç gün sonra o restoranda Uzi tipi otomatik silahla öldürüldü.