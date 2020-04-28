EBA canlı ders hata veriyor, neden? EBA canlı ders giriş hatası ‘sdk init failed-14’ nedir?

EBA canlı ders uygulaması başladı ancak bazı kullanıcılar ‘sdk init failed-14’ hatası nedeniyle sisteme giriş yapamıyor. Zaman çizelgesine göre EBA'nın canlı ders uygulamasından faydalanacak olan öğrenciler, ‘sdk init failed-14’ hatasının ne anlama geldiğini ve bu hatanın çözüm yolunu araştırıyor. EBA canlı ders giriş hatası ‘sdk init failed-14’ nedir?

EBA canlı ders uygulamasında karşılaşılan bu hatanın bir çok farklı sebebi bulunuyor. ‘Sdk init failed-14’ hatasının en yaygın sebebi güncelleme işlemlerinin eksik yapılması geliyor. Sorunun çözümü için uygulamayı yeniden kurabilirsiniz. Bunun için öncelikle denetim masasından programlar bölümünde kurulu olan EBA Canlı Ders uygulamasını kaldırın.

‘sdk init failed-14’ hatası nasıl çözülür?

Daha sonra Program Files klasörü içinde yer alan EBA Canlı Ders klasörünü silin. Bu işlemleri yaptıktan sonra Anti-Virüs programınızın korumasını devre dışı bırakın. Bazı anti-virüs programları kurulumda EBA Canlı Ders programı dosyalarının eksik yüklenmesine sebep oluyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra EBA Canlı Ders uygulamasını EBA’dan Uygulama İndir butonunu kullanarak indirip yeniden kurun.