E-Scooter bilmecesi

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İzmir’de A.E. (21), 15 Mayıs’ta arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için yola çıktı. A.E., ‘Martı’ uygulamasından elektrikli scooter kiraladı. Kordonboyu’nda aracı sürerken, polisler kontrol amaçlı A.E.’yi durdurdu. Alkolmetreye üflemesi istenen A.E., raporlara göre 0.83 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine A.E.’ye ‘alkollü araç kullanmak’ ve ‘ehliyeti yanında bulundurmamak’ suçlarından, 2 bin 250 TL idari ceza kesildi. Ayrıca A.E.’nin ehliyetine de 6 aylığına el koyuldu.

A.E.’nin durumu anlattığı avukatı Seyit Ahmet Akyüz, mevzuatı inceledi. Müvekkilinin kullandığı aracın elektrikli bisiklet sınıfında olduğunu ve kullanımı için ehliyet gerektirmediğini fark eden Akyüz, cezaların iptali için Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak dava açtı.

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‘EHLİYET GEREKMiYOR’

Akyüz, “Söz konusu yazılımda, sürücü belgesi olsun olmasın, 15 yaşını doldurmuş herkesin bu uygulamadan faydalanabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu şartlar altında, akıllara sürücü belgesine sahip olmayan ancak alkollü olan kişi ne türden bir ceza verileceği sorusu geliyor. Ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle ne müvekkilin sürücü belgesine el koyulması ne de ehliyeti bulundurmamaktan ceza kesilmesi de kabul edilemez bir işlemdir. Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Kabul anlamına gelmemekle beraber, alkollü şekilde trafikte bulunmaktan bir idari para cezasına tabi tutulsa dahi, bulundurmak zorunda olmadığı sürücü belgesine el koyulması mümkün değildir” dedi.