E Okul'dan karneye nasıl bakılır? 2021 MEB E-Okul E-Karne (Sanal) görüntüleme ekranı!

E-Okul karne görüntüleme ekranı 22 Ocak Cuma günü ilk dönemin sonlanması ile birlikte milyonlarca öğrencinin gündemindeki konu oldu. Uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği bugün içerisinde karne notları ekranına erişimleri de mümkün olacak olan öğrenciler, karnelerini birkaç adımda görüntüleyebilecek. İşte, 2021 E Okul karne görüntüleme ekranı

E-OKUL İLE KARNELERE NASIL BAKILIR?

Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır. Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz." Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın. Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

KARNELER SANAL ORTAMDA

Pandemi döneminde hareketliliği arttırmamak adına bu dönem için karne törenleri iptal edildi. İlk ve ortaokul öğrencilerine dijital karne verilecek. Lise öğrencileri ise karne almak için ikinci dönemi bekleyecek.

NOTLAR DEVAMA GÖRE

Bakanlık 25 Aralık 2020’de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağını duyurmuştu. Daha sonra ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak sınavların karne notuna dahil edilmesini isteyen veliler okul yönetimine başvurabilecek.