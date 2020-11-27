E-devlet ile seyahat izin belgesi alma: Seyahat izni nasıl alınır?

Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılıyor. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor. Ayrıca hafta sonları sokağa çıkma yasağı saatlerinde de izin belgesi ile seyahat edilebiliyor. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.



SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen."

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.