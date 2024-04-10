Düzenli namaz yanıtı yüzde 50

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OPTİMAR Danışmanlık ve Araştırma şirketi tarafından 26 ilde gerçekleştirilen ‘Dini Yaşam Tercihleri ve Davranışları’ konulu anket, 5-7 Nisan tarihleri arasında toplam 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle yapıldı. Türkiye’nin dini inançlar ve manevi eğilimlerini ölçmek amacıyla ramazan ayında yapılan ankete göre, namaz kılanların yarıdan fazlası (yüzde 50) düzenli olarak namaz kıldığını vurgularken, hiç namaz kılmayanların oranı yüzde 18.4 olarak tespit edildi. Sadece cuma namazı kılanların oranı yüzde 6.2, fırsat buldukça namaz kılanların oranı yüzde 10.7 ve ara sıra namaz kılanların oranı ise 14.3 olarak belirlendi. Araştırmadan çıkan bazı sonuçlar şöyle:

ERKEKLER VE KADINLAR AYNI ORANDA

- Türkiye’nin yüzde 93.3’ü Allah’ın varlığına ve birliğine inandığını belirtti. Yüzde 1.5’i kendisini ateist olarak tanımlanırken, yüzde 2.9’u deist, yüzde 2.3’ü ise bu konuda net bir fikre sahip olmadıklarını ifade etti.

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- Araştırmaya katılanların yüzde 79.5’i zekât verdiklerini ifade ederken, yüzde 88.3’ü sadaka ve yüzde 87.8’i ise fitre verdiklerini belirtti.

- Ramazan ayında her gün oruç tutanların oranı yüzde 66.1 iken, hiç oruç tutmayanların oranı yüzde 14.7 olarak ölçüldü.

- İnanç çizelgesine, kadın ve erkeklerin Allah’ın varlığına ve birliğine inanma oranı yüzde 93 ile aynı tespit edilirken, yaşlara göre bu oranda 18-24 yaş arasında düştüğü belirlenmiş. Bu yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 82’si “Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyorum” cevabı verirken, yaş artıkça bu oran yüzde 90’ların üzerine çıkıyor.

- Okuma yazmaya bilmeyenlerin yüzde 100’ü, okuma yazma bilenlerin yüzde 82.1, lise altı eğitim alanların yüzde 95.1’i, lise ve dengi eğitim alanların yüzde 94.6’sı, yükseköğrenim mezunu olanların ise yüzde 88.6’sı Allah’ın varlığına inandığını söylüyor.