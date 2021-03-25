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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Düzce’de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

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Düzce’de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

DÜZCE’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki köylerin yolları ulaşıma kapandı. 14 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Düzce’de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Düzce’de iki gündür yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimlerdeki köylerde 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 15 köy yolu ulaşıma açılırken, 14 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

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