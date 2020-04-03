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AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 20:08,Son Güncelleme:/

Düzce'de yasa dışı dezenfektan üreten şüpheli yakalandı

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Düzce'de yasa dışı dezenfektan üreten şüpheli yakalandı
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Düzce'de yasa dışı dezenfektan üretip piyasaya süren kişilere yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yasa dışı dezenfektan ile tıbbi maske üretimi yapan bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

Bir iş yerinde, 100 mililitrelik 2 bin 400 paket ve 1 litrelik 720 paket dezenfektan, dezenfektan yapımında kullanılan sıvı ile boş paket ve etiketler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında "Kamu sağlığına karşı işlenen suçlar" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Düzcede yasa dışı dezenfektan üreten şüpheli yakalandı

Düzcede yasa dışı dezenfektan üreten şüpheli yakalandı

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