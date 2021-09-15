Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden ikisi, kent merkezindeki adreslerine düzenlenen operasyonda, biri ise Gümüşova ilçesinde yol kontrolü esnasında gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, çeşitli miktarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve esrar ele geçirildi.

Zanlılardan ikisi serbest bırakılırken, biri ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara