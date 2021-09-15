MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
GeriGündem Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 04:11 | Son Güncelleme:

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden ikisi, kent merkezindeki adreslerine düzenlenen operasyonda, biri ise Gümüşova ilçesinde yol kontrolü esnasında gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, çeşitli miktarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve esrar ele geçirildi.

Zanlılardan ikisi serbest bırakılırken, biri ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi