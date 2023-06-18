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Düzce’de sağanak; 8 köyde evler ve ekili alanlar zarar gördü

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#Düzce#Sel#Yağmur
Düzce’de sağanak; 8 köyde evler ve ekili alanlar zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 14:52

Düzce’de etkili olan sağanak sebebiyle 8 köyde su taşkını meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, dere ve sulama kanallarında iş makineleri ile çalışma yaptı.

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Düzce’de gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağmur nedeniyle Akçakoca ilçesinde Esmahanım ve Küpler, Cumayeri ilçesinde Avlayan, Mısırlık, Yenitepe, Dokuzdeğirmen, Gümüşova ilçesinde Elmacık ve Gölyaka ilçesinde Değirmentepe köylerinde su taşkını yaşandı. Taşkınlar nedeniyle bazı ekili alanlar ve evler zarar gördü.

Düzce’de sağanak; 8 köyde evler ve ekili alanlar zarar gördü

Vatandaşlar, evlerine dolan suyu kovalarla boşalttı. İl Özel İdaresi ekipleri su taşkınlarının daha büyük zararlara yol açmaması için 15 iş makinesi ve 15 personelle dere ve sulama kanallarında temizlik çalışması yaptı. Yağmurun etkisini yitirmesiyle sular, büyük ölçüde çekildi. 

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Düzce’de sağanak; 8 köyde evler ve ekili alanlar zarar gördü

Düzce’de sağanak; 8 köyde evler ve ekili alanlar zarar gördü

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#Düzce#Sel#Yağmur

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