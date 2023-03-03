Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Düzce'de otoyolda 4 araç çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Düzce#Kaza
Düzcede otoyolda 4 araç çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:33

Düzce'de TEM Otoyolu’nda 1 otobüs, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

Haberin Devamı

Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Zeynep Yılmaz idaresindeki 61 HF 085 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Saydam idaresindeki 34 JMU 64 plakalı kamyonete çarparak takla attı. Arkadan gelen Murat Göç idaresindeki 34 EG 191 plakalı yolcu otobüsü,takla atan otomobile ve önünde kaza nedeniyle yavaşlayan Serhat Duruşan idaresindeki 34 SZ 0808 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Yılmaz (73) ve Ayşe Çüldür (52) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Elanur Yılmaz, Hayriye Yılmaz ile hafif ticari aracın sürücüsü Serhat Duruşan ve yolcular Nazan Tanguç, Semra Dilber, Servet Duruşan ile Canan Semra Solmaz yaralandı. 

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Düzce#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Hatayda 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı İşte binanın yapım süreci

Hatay'da 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı! İşte binanın yapım süreci

#Hatay
Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

Washington Post'tan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

#Deprem
Gizemli hastalık Şeyin sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor CIA Direktöründen resmî açıklama

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor! CIA Direktörü'nden resmî açıklama

#Havana Sendromu