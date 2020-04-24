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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Düzce'de otobüslerde koronavirüs denetimi

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Düzce'de otobüslerde koronavirüs denetimi
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DÜZCE’de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, fazla yolcu taşıyan otobüslere cezai işlem uygulandı.

Kuyumcuzade Bulvarı güzergahında kontrol noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüslerin kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyıp taşımadığını denetledi. Kontrollerde otobüslerde fazla olan yolcular indirilirken, şoförlere ise cezai işlem uygulandı. Trafik polisleri, kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyan sürücülere teşekkür ederken, tüm şoförleri maske takmaları konusunda uyardı.

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