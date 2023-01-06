Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Düzce'de köpek ölümlerine inceleme

Güncelleme Tarihi:

#Düzce#Köpek#Zehirleme
Düzcede köpek ölümlerine inceleme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 11:30

Düzce'de, zehirle öldürüldüğü değerlendirilen 9 köpek, yol kenarına ve bahçeye bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köpek ölülerinden incelenmek üzere numune alıp, soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Beyköy beldesi Çalılık mevkisinde sokak hayvanlarını besleyen Gülşah Kalyoncu, köpeklerin zehirle öldürülerek yol kenarına atıldığı yönünde bilgi aldı. Kalyoncu'nun ihbarıyla jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye geldi. Yapılan incelemede, ölü köpeklerden 3'ünün yol kenarına, 6'sının da bahçeye bırakıldığı tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere köpek ölülerinden numune aldı, sorumluların bulunması için soruşturma başlattı.

"İLAHİ ADALET VAR, BİR GÜN TECELLİ EDECEKTİR"

Gülşah Kalyoncu, üzgün olduğunu belirterek, "Bizim görebildiğimiz şu an 9 köpek var. Muhtemel zehirlenmişler. Bunu yapan insanların evlatları yok mu ya da bir sevdikleri yok mu? Nasıl bir vicdan? 'Öldürdüm, attım, bitti ve gitti' mi? Bu kadar kolay olamamalı. İlahi adalet var, bir gün tecelli edecektir" dedi.

Haberin Devamı

Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş ise "Fazla anestezi ile zehirleyip ya çöplüklere ya da böyle tenha yerlere atıyorlar. Toplum sağlığını da tehlikeye atıyorlar. 6 köpek bir yerde. Köpekleri attıkları yerin kenarından su kanalı geçiyor. Vahşet yaşıyoruz. Suç işleyen ceza alsın" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Köpek#Zehirleme

BAKMADAN GEÇME!

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz?

#Emlak
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz?

#Emlak
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu