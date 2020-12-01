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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 16:55 | Son Güncelleme:

Düzce'de kış lastiği denetimi; 2 kamyon sürücüsüne ceza

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Düzce'de kış lastiği denetimi; 2 kamyon sürücüsüne ceza
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DÜZCE’de, trafik polisleri, kış lastiği denetimi yaptı. Lastik derinlikleri uygun olmayan 2 kamyonun sürücüsüne para cezası kesildi.

Düzcede kış lastiği denetimi; 2 kamyon sürücüsüne ceza
Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, D-100 yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Tek tek durdurulan araçların lastikleri ekipler tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde 30 araç kontrol edilirken, lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan 2 kamyonun sürücüsüne 1552 lira ceza kesildi.

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