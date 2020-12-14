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Tugay BEKTAŞ/ DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Düzce'de kavşakta kaza: 3 yaralı

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DÜZCE’de, Metek kavşağında, 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Düzcede kavşakta kaza: 3 yaralı
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Metek kavşağında meydana geldi. Mervan Çil yönetimindeki 81 DF 532 plakalı otomobil ile Burak Berkay Gürol yönetimindeki 81 ES 959 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Burak Berkay Gürol’un kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı. Kazada sürücü Mervan Çil ile aynı araçta bulunan Mehmet Eray Turan ve Zehra Bulan yaralandı. Yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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