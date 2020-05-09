MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüzce’de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi
GeriGündem Düzce’de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Düzce’de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düzce’de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi
Abone Olgoogle-news

ABD'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'den getirilen 226 Türk vatandaşı, Düzce’deki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından 8 otobüs ile memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar, ailelerini özlediklerini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle