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Düzce'de kahreden ölüm! Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışına giren Eftelya hayatını kaybetti... Acı veda

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#Düzce#Eftelya Kaymak#Son Yolculuk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 16:07

Düzce'de dün ilkokulun kantininde, arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın (8) nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan Eftelya Kaymak, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

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Korkunç olay, dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Düzcede kahreden ölüm Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışına giren Eftelya hayatını kaybetti... Acı veda

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AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı. 

EFTELYA'YA ACI VEDA

Eftelya Kaymak bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ağa Mahallesi’nde bulunan Yeşil Cami’de gerçekleştirilen programa Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Müftüsü Osman Aydın’ın kıldırdığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

Düzcede kahreden ölüm Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışına giren Eftelya hayatını kaybetti... Acı veda

Namaz öncesinde açıklamalarda bulunan Müftü Aydın, "Vefat haberini almamızın ardından herkesin gözyaşları döküldü. Hepimiz çok üzüldük. Bu acıya hepimiz ortak oluyoruz. Allah yavrumuzu cennetine eriştirsin" ifadelerini kullandı.

Türk bayrağı örtülen tabutun önünde kılınan cenaze namazının ardından Eftelya Kaymak'ın cansız bedeni şehir mezarlığında gözyaşları içerisinde defin edildi.

Düzcede kahreden ölüm Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışına giren Eftelya hayatını kaybetti... Acı veda

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#Düzce#Eftelya Kaymak#Son Yolculuk

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