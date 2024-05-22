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Düzce'de iğrenç olay! Kadınlar tuvaletindeki kapının altından fotoğraf çeken polis açığa alındı... Soruşturma başlatıldı

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#Düzce#Taciz#Polis
Düzcede iğrenç olay Kadınlar tuvaletindeki kapının altından fotoğraf çeken polis açığa alındı... Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 15:04

Düzce'de İl Özel İdaresi binasında N.P. (46) isimli kadın, kadınlar tuvaletindeki kapının altından fotoğrafının çekildiğini iddia ederek ihbarda bulunmuştu. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin polis memuru A.A .(28) isimli erkek olduğu belirlendi. Polis memuru A.A., açığa alınırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Olay, 13 Mayıs'ta İl Özel İdaresi binasında meydana geldi. Binada kadınlar tuvaletini kullanan N.P. (46) isimli kadın, tuvalette olduğu sırada kapının altından cep telefonuyla kendisinin fotoğrafının çekildiğini iddia ederek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Düzce Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda, olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.A. isimli erkek olduğu belirlendi.

'Kişilerin özel hayatını ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürülen A.A., suçlamaları reddederek, "Evet, İl Özel İdaresi'ne gittim. Yanlışlıkla bayanlar lavabosuna girdim. Kimsenin fotoğrafını, videosunu çekmedim" dedi.

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A.A.'nın telefonuna inceleme için el konulurken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca A.A. idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

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#Düzce#Taciz#Polis

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