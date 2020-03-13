Düzce’de esrarengiz cinayet

AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de Şişli’de suikasta uğradı. Şeref Ateş o dönem İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda istihbarat astsubayı olarak görevdeydi. Dink soruşturması 2016 yılında FETÖ terör örgütü ile bağlantılı devlet görevlilerine uzandı. Şeref Ateş de tutuklananlar arasındaydı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ateş’in, cinayetinin planlaması ve uygulanması için Dink’in evinin ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık’ın çevresinde keşif faaliyetinde bulunan kişilerle irtibat halinde olduğunu iddia etti. Askeri hiyerarşik yapıda üst rütbede görev yapan kişilerin Ateş’e ‘Abi’ diye hitap etmeleri, FETÖ içindeki örgütsel yapılanma olarak kabul edildi. Mahkeme heyeti bir yıl sonra, HTS kayıtlarındaki baz istasyonu bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesi, olay yeri görüntülerinde tespit edilememesi nedeniyle Şeref Ateş’i de diğer sanıklarla birlikte tahliye etti. Tahliyesinin ardından emekli olan Şeref Ateş, Düzce’ye yerleşti.

SEYİR HALİNDE VURDULAR

Şeref Ateş önceki gece 81 DE 868 plakalı otomobiliyle Düzce Kuzey Çevre Yolu’nda seyir halindeydi. Çavuşlar Mahallesi yakınlarında otomobilinin yanına beyaz renkli başka bir otomobil yaklaştı. Otomobilde bulunanlar Şeref Ateş’e peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırıya tanık olan diğer sürücüler polisi arayarak yardım istedi. Ekipler geldiğinde, Şeref Ateş’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbar ettiği saldırganlara ait otomobil Düzce ve çevre illerde aranmaya başlandı. Yaklaşık 1 saat sonra otomobil Akçakoca Yolu’nda görüldü. Polisler takibe aldıkları otomobili durdurdu. İçindeki 3 kişi gözaltına alındı. Otomobil de incelenmek üzere Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.