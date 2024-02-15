Düzce'de dehşet! Cani eş, Arzu Gül'ü katletti

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Olay Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 932. Sokak üzerinde oturan Arzu Gül (38) ile Emin Gül (46) tartışmaya başladı. Tartışan Arzu Gül evden ayrılarak apartmanın önünde park halinde olan 41 TH 960 plakalı otomobiline bindi. Emin Gül’de, eşinin gitmek istemesine sinirlenerek silah ile Arzu Gül’e 6 el ateş etti. Ardından aracın içinde iddiaya göre 2 elde kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralanan Arzu Gül ve Emin Gül’e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Sağlık ekipleri olay yerinde Arzu Gül’e yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan karı koca yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.