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DÜZCE (İHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 10:36 | Son Güncelleme:

Düzce’de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

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Düzce’de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile DEAŞ’ın sözde bombacısı ve şeyhi dahil yabancı uyruklu 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Düzce’de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde DEAŞ üyelerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgütün sözde bombacısı, şeyhi ve hukukçusunun aralarında bulunduğu M.S., H.K., A.H., H.M., M.A. ve K.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyette yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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