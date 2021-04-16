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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Düzce'de 2 ev, alev alev yandı

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Düzce'de 2 ev, alev alev yandı

DÜZCE’de, tek katlı evde başlayan yangın, yanındaki 2 katlı eve sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

Düzcede 2 ev, alev alev yandı
Merkeze bağlı Ovapınar köyünde, Uğur Çetin'e ait tek katlı evde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sararken, yanındaki 2 katlı eve de sıçradı. Evlerde bulunanlar, dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evlerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Düzcede 2 ev, alev alev yandı

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