Düzce'de 2 ev, alev alev yandı

Merkeze bağlı Ovapınar köyünde, Uğur Çetin'e ait tek katlı evde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sararken, yanındaki 2 katlı eve de sıçradı. Evlerde bulunanlar, dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evlerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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